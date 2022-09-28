Saniyeler içinde Beşiktaş Fenerbahçe derbisi biletleri tükendi

Maç öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, derbi maçın biletlerine yoğun ilgi gösterdi.

Beşiktaş taraftarları, 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta saat 20:00'de başlayacak derbi maçın biletlerini sadece 1 dakikada tüketti.

Siyah-beyazlı yönetimin, Beşiktaş taraftarlarının yoğun ilgisi sebebiyle çok memnun olduğu öğrenildi.

Son 2 haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş, derbi maçı bir çıkış karşılaşması olarak görüyor.



İŞTE DERBİ BİLET FİYATLARI



VIP 100: 4.580TL



VIP 101 - 126: 3.800TL

1. Kategori: 1.540TL



2. Kategori: 1.400TL



3. Kategori: 1.130TL



4. Kategori: 995TL



5. Kategori: 915TL



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