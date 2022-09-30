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Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek

Beşiktaş, Kevin N’Koudou’nun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Kamerunlu futbolcu, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 05:54
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Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek

Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
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Süper Lig’de ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş’a kötü bir haber geldi.

Siyah beyazlılarda milli takımdan sakat dönen Kevin N’Koudou derbi mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Kamerunlu futbolcunun sağlık durumu ile ilgili resmi açıklama yapan Beşiktaş oyuncunun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ’TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş’tan 27 yaşındaki futbolcunun sakatlığı için bir açıklama yapıldı ve şu ifadeler kullanıldı;

“Kamerun milli takımı kampında sağ uyluk bölgesi arka adalesinde ağrı hisseden, yapılan değerlendirme neticesinde Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Georges Kevin N’Koudou’nun sağ uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.”

Beşiktaş’ta bu sezon 7 maçta oynayan oynayan N’Koudou 4 kez fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe ile 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek.

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