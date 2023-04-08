Siyah çay ishale iyi geliyor

Editör: Gülsüm Acıyan

İnsanların hastalıklardan korunmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların yakalanmamak için korktukları hastalık olan ishale siyah çayının faydaları dikkat çekti.

SİYAH ÇAY İSHALE BÖYLE İYİ GELİYOR

Çocuklarda bakteriyel olmayan ishalin tedavisine yardımcı olur. Gevşek dışkı ve dışkılama oranını azaltır. Ancak kafein içerdiğinden günde 2 bardaktan fazla siyah çay içilmemelidir. Aşırı miktarda alındığında ishali daha da kötüleştirebilir.

Bu çay oldukça yaygındır ve İshal sırasında uzmanlar tarafından içilmesi tavsiye edilir. Çayın yaprakları, güçlü lezzet veren kamelya sinüs bitkilerindendir.

SİYAH ÇAY NEDİR?

Siyah çay ya da Türkçedeki sade kullanımıyla çay, oolong, yeşil ve beyaz çaylardan daha fazla oksitlenmiş bir çay türüdür. Bu üç çay gibi Camellia sinensis kolunun yapraklarından hazırlanır. Genel olarak, siyah çay tat açısından az oksitlenmiş çaylardan daha fazla güçlüdür.

SİYAH ÇAYIN YARARLARI NELERDİR?

-Kalp için yararlı olabilir

-Bağırsaklara iyi gelir

-İnme tehlikesinin azalmasına katkı sağlayabilir

-Kan şekeri seviyesinin düşmesine neden olabilir

-Odaklanmaya yardımcı olabilir

ÇAY NASIL DEMLENİR?

Lezzetli bir çay, hoş kokusu ve berraklığı ile bizi adeta mest eder. Çayda berraklığı elde etmek istiyorsanız öncelikle çaydanlığa uzun süre beklememiş ve temiz su koymakla başlayabilirsiniz. Kullanılan su, mineral ve oksijen oranı ne kadar fazla olursa çayın tadı da o kadar lezzetli olur bu da çaydan aldığınız keyfi arttırır.

Aslında çayda kullanılan suyun kalitesi ideal çayın tadı ve görüntüsü için en önemli faktördür.

Aslında çayın tadını almak için çay demlerken kullandığınız demlikte daha önce başka bitki çayları demlenmemesi önemlidir çünkü çay demlenirken demlikteki bütün kokuyu içine çeker, aynı şekilde deterjan kokusu da demliğinize sinebilir bu nedenle çaydanlığınızı kullanmadan önce temizlemekte fayda var.

Çaydanlığınızı temizlemek için ise sadece sıcak su kullanmanız temizlenmesi için yeterli olacaktır.

İSHAL NEDİR?

İshal, gün içinde genellikle normalden daha sık sayıda, gevşek ve sulu dışkının çıkarıldığı bağırsak hareketleridir. İshal kısa ömürlüdür. Genellikle birkaç gün devam eder ve herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadan kaybolur. İshal akut yani geçici veya kronik yani uzun süreli ya da kalıcı olabilir.