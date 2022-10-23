23 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bu belirti en fenası Tuvalette ortaya çıkıyor

Milyonlarca insanın ölümüne yol açan Kdvid 19 her ne kadar dünya üzerinde etkisini kaybettiği sanılsa da uzmanlar Delta ve Omicron varyantlarının belirtilerinin değiştiğini belirtiyor ve bu kez belirtinin tuvaletten geldiğini açıklıyor.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 13:46
Takip Et

Dikkat! Belirtisi değişti: Covid enfeksiyonu ilk darbeyi tuvaletten vuruyor

Bu belirti en fenası Tuvalette ortaya çıkıyor
+
Aa
-

Her varyantın farklı belirtileri var. Bitti bitecek derken bir yenisi çıkıyor. Covid hakkında bilgi toplayan ZOE Health Study uygulaması , tuvalet sorununun tam aşılı kişilerde Covid'in ortak bir işareti olduğu konusunda açıklama yaptı. Konu: İshal. Daha önce koronavirüs geçiren Delta veya Omicron varyantlı kişilerin iki veya üç kez aşılansa bile habtalığa yakalandığını söylüyor.
Bu durumla karşılaşanların yani aşı olanların 5’nden birinin ishal yaşadığı belirtiliyor.

Uzmanlar konuyu şöyle özetliyor:

"İshal, enfeksiyonun ilk gününden başlayarak ve ilk hafta yoğunluğu artan, Covid'in erken bir belirtisidir. Genellikle ortalama iki ila üç gün sürer, ancak yetişkinlerde yedi güne kadar sürebilir." Bazı insanlar bu tuvalet sorununu bundan daha uzun süre çekebilir, bu da "yaygın olarak uzun süreli Covid'li kişilerde bildiriliyor"

Ancak tam olarak aşılanmış kişilerin yaşayabileceği tek belirti ishal değil. İşte o belrtiler ise şöyle:

Boğaz ağrısı

Burun akması

Tıkalı burun

Kalıcı öksürük

Baş ağrısı

BİR DOZLULAR EN FAZLA BAŞ AĞRISI YAŞIYOR
 

Sadece bir doz alan kişilerde baş ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, hapşırma ve sürekli öksürük de görülebiliyor.

KOKU KAYBI OLMUYOR

Çifte aşılanmış kişiler, pandeminin başlangıcından daha az yaygın olsalar da, koku kaybı, nefes darlığı ve ateş gibi orijinal semptomlarla karşılaşabiliyorla. Uzmanlar listede koku kaybının 6. sırada, nefes darlığının 29. sırada ve ateşin 8. Sırada olduğuna vurgu yapıyor.

İSHAL VİRÜSÜN EV HALKINA YAYILMASINA NEDEN OLABİLİR

İshal, virüsün ev halkına yayılmasını kolaylaştırıyor. Bilim insanları ishalli kişilerin evde kalmasını öneriyor. Öneriler arasında gazlı içeceklerin içilmemesi ve malzemelerinin başkalarına kullandırmamaları geliyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
1
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
2
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
3
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
4
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
﻿Resimdeki tavşanı 100 kişiden bulan çıkmadı
5
﻿Resimdeki tavşanı 100 kişiden bulan çıkmadı
﻿Resimdeki tavşanı 100 kişiden bulan çıkmadı
﻿AKP’de milletvekilliği, MHP’de belediye başkanlığı yapmıştı! İYİ Parti’ye katıldı
6
﻿AKP’de milletvekilliği, MHP’de belediye başkanlığı yapmıştı! İYİ Parti’ye katıldı
﻿AKP’de milletvekilliği, MHP’de belediye başkanlığı yapmıştı! İYİ Parti’ye katıldı
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
7
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
﻿Önce seyir halindeki motosiklete çarptı sonra sürücüsünü bıçakladı
﻿Önce seyir halindeki motosiklete çarptı sonra sürücüsünü bıçakladı
﻿Önce seyir halindeki motosiklete çarptı sonra sürücüsünü bıçakladı
﻿İstanbul barajları alarm veriyor
﻿İstanbul barajları alarm veriyor
﻿İstanbul barajları alarm veriyor
﻿Beyoğlu'nda sopalarla darbedip silahla ateş açtılar
﻿Beyoğlu'nda sopalarla darbedip silahla ateş açtılar
﻿Beyoğlu'nda sopalarla darbedip silahla ateş açtılar
﻿Dİkkat çok önemli! Bulaşık makinesinde ne yıkanır, ne yıkanmaz?
﻿Dİkkat çok önemli! Bulaşık makinesinde ne yıkanır, ne yıkanmaz?
﻿Dİkkat çok önemli! Bulaşık makinesinde ne yıkanır, ne yıkanmaz?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.