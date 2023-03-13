Kadınlar neden siyah üzüm yemeli, hangi hastalığın çaresi

Hastalığın kadınlar arasında yüzde 5-10 oranında görüldüğünü vurgulayan Erbaş, adet düzensizliği, sivilce, obezite, insülin direnci, kıllanma, kısırlık, düşük riskinde artma gibi sorunlara neden olduğunu, ayrıca damar sertliği, rahim ve meme kanseri riski de arttığını söyledi. Yürüttükleri çalışmanın adının “PKOS Oluşturulan Deney Farelerinde Resveratrolün Tedavi Edici Etkisinin Gösterilmesi” olduğunu dile getiren Erbaş, 2014 yılında başlattıkları çalışmada 6 ay boyunca PKOS modeli oluşturulan fareler üzerinde araştırma yaptıklarının altını çizdi.

Proje grubunda, Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalından Doç Dr. Mete Ergenoğlu, Doç Dr. Özgür Yeniel, Uzman Dr. Nuri Yıldırım, Prof. Dr. Nedim Karadadaş, Doç. Dr. Murat Ulukuş, Fizyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Dilek Taşkıran, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Altuğ Yavaşoğlu, Prof. Dr. Hüseyin Aktuğ, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinden Uzman Dr. Alkım Gülşah Yıldırım’ın bulunduğunu aktaran Erbaş, yaptıkları çalışmalar sonucunda resveratrolün PKOS’u tedavi ettiğini belirlediklerini kaydetti. Çalışma süreci hakkında bilgi veren Erbaş, şunları açıkladı:

“PKOS modeli oluşturulan deney farelerinde yumurtalıklar büyüdüğü, kistler gelişti, yumurtlama bozuldu, insulin direnci ve obezite meydana geldi. Resveratrol tedavisi verilen PCOS hastası farelerde yumurtalık kistleri kayboldu ve yumurtlama işlevi tekrar başladı ayrıca insulin direnci azaldı. Resveratrol en fazla siyah üzümde ayrıca kayısı, üzüm, dut, erik, fındık, elma gibi birçok meyvede de bulunan polifenol bileşiğidir. İltihap azaltıcı etkisi vardır. Bu nedenle damar sertliği, kanser, alzaymır hastalığına karşı da koruyucudur.”

Resveratrolü “endometriozis” adındaki kadın hastalığında da denediklerini belirten Erbaş, “Endometriozis rahim içi dokunun karın zarında bulunması ve bu dokunun kanaması sonucu oluşan, karın ağrısı, ağrılı adet görme, kısırlık, karın içinde yapışıklık, cinsel ilişki sırasında ağrı ve yumurtalıkta kanamalı (çikolata) kistler ile seyreden bir hastalık. Endometriozis hastası farelerde resveratrol tedavisi kanamalı over kistlerinde ve karın içi iltihapta azalma oluşturdu” diye konuştu.