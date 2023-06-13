Zıt anlamı ile kullanılan kelimeler cümlelere bazen farklı anlam katıyor. Siyah kelimesi sıkça tercih edilmektedir. Bu yüzden bu rengin zıt anlamlısı da sıkça araştırılıyor. Peki, Siyahın zıt anlamlısı nedir? Siyah kelimesinin karşıt anlamlıları nelerdir?

SİYAHIN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Türk Dil Kurumunu incelendiğinde siyah kelimesinin zıt anlamlısı ak ve beyaz olarak verildiğini görmek mümkün. Birbirinin karşıtı olarak bilinen kelimeler zıt anlamlı sözcüklerdir. Zıt anlamlı sözcükler bazen aynı anda cümle içerisinde kullanılmaktadır. Ancak her kelimenin zıt anlamlısı da yoktur.

Türk dilinde karşıt kelimelerin yeri ve önemi çok büyüktür. Siyah kelimesi, günlük dilde çok kullanılıyor. Hem kelime olarak hem de renk olarak sıkça tercih edilen bu sözcüğün zıt anlamlısı da beyazdır. Karşıt anlamlarını karşılayan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler olarak bilinmektedir.

Örnek: ''Hayat siyah beyaz bir filmdir.'' Bu cümlede siyah kelimesi zıttı ile birlikte kullanılmıştır.

SİYAH KELİMESİNİN KARŞIT ANLAMLILARI NELERDİR?

Siyah kelimesinin zıt anlamlıları beyaz ve ak olarak veriliyor. Siyah sözcüğü farsça kökenlidir. Siyah bir rengi ifade eden kelimedir. Türk dilinde birçok farklı kelimeler varken, bunların bazılarının zıt anlamlıları da mevcuttur.

Siyah, bir rengi ifade etmektedir ve bu siyahın zıt anlamlısı da beyazdır. Her iki karşıt kelime de sıkça kullanılıyor. Ak ve beyaz renk anlamında siyahın tam aksini belirtiyor. Siyah kelime olarak, karalığı, koyu rengi ifade etmektedir.