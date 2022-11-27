Türkiye kulak çekme polemiğini konuştu. Siyasetin gündemini TV100 belirledi

Gürkan Hacır’ın sunduğu Yüzler Kulübü’ne konuk olan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İYİ PARTİ Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin eleştirilerine yanıt verdi.

Deniz Gürel, Erdoğan Aktaş, Pınar Işık Ardor ve Gürkan Hacır’ın sorularını yanıtlayan Altay, İYİ Partili Ağıralioğlu’nu kast ederek “Kulağının çekilmesi lazım” dedi.

Altay’ın tv 100’de dile getirdiği bu sözler, bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu.

Türkiye’de yayın yapan tüm internet siteleri ve gazeteler, Altay’ın tv 100’deki sözlerini manşete taşıdı.

Başta CNN TÜRK, Habertürk ve Halk TV olmak üzere tüm TV kanalları ise Altay’ın Yüzler Kulübü’ndeki sözlerini tartışma programlarının ana konusu yaptı. Onlarca tv kanalı, tv 100’ü kaynak göstererek “kulak çekme” polemiğini izleyicileri ile paylaştı.