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Türkiye kulak çekme polemiğini konuştu. Siyasetin gündemini TV100 belirledi

TV 100’de CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu arasındaki “kulak çekme” polemiği tüm kanalların ana gündem maddesi oldu.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 09:57
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Siyasetin gündemini TV100 belirledi. Türkiye kulak çekme polemiğini konuştu

Türkiye kulak çekme polemiğini konuştu. Siyasetin gündemini TV100 belirledi
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Gürkan Hacır’ın sunduğu Yüzler Kulübü’ne konuk olan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İYİ PARTİ Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin eleştirilerine yanıt verdi.

Deniz Gürel, Erdoğan Aktaş, Pınar Işık Ardor ve Gürkan Hacır’ın sorularını yanıtlayan Altay, İYİ Partili Ağıralioğlu’nu kast ederek “Kulağının çekilmesi lazım” dedi.

Altay’ın tv 100’de dile getirdiği bu sözler, bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu.

Türkiye’de yayın yapan tüm internet siteleri ve gazeteler, Altay’ın tv 100’deki sözlerini manşete taşıdı.

Başta CNN TÜRK, Habertürk ve Halk TV olmak üzere tüm TV kanalları ise Altay’ın Yüzler Kulübü’ndeki sözlerini tartışma programlarının ana konusu yaptı. Onlarca tv kanalı, tv 100’ü kaynak göstererek “kulak çekme” polemiğini izleyicileri ile paylaştı.

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Vatandaş
27.11.2022 10:52
Yavuz Ağıralioğlu iyi partiye yerleştirilmiş bir AKP trolüdür bakın her özel toplantısında AKP yi över anlatır sağıra yatmak moda oldu heralde bu adam derhal ihraç edilmeli  
 
Seyfi Özsoy
27.11.2022 10:47
Yavuz başkan in söyledikleri çok doğru başta erdoğan olmak üzere tüm yandaş medya ve akp çevreleri yatıp kalkıp kılıçtar oğlu aday olsun diye dua ediyor  
 
cem alkaş
27.11.2022 10:24
yavuz bey senin adayın kim açıkla da bilelim.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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