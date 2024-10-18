Siyasi partileri rahatsız edecek anket: Vatandaşın cevabı ‘hiçbiri’ oldu

Asal Araştırma, yeni anketlerine devam ediyor. Bu sefer ki ankette çıkan sonuç dikkat çekti. "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" anketinde vatandaşın verdiği cevap: "Hiçbiri çözemez" oldu.

"TÜRKİYE'NİN SORUNLARINI HANGİ SİYASİ PARTİ ÇÖZEBİLİR?"

Anket şirketleri siyasi araştırmalarını sürdürüyor. Asal Araştırma'nın eylül ayında gerçekleştirdiği "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. 22-29 Eylül tarihleri arasında, 26 ilde 2 bin 520 kişiyle yapılan ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Ankete katılımcıların yüzde 38’i "Hiçbiri çözemez" cevabını verdi. "Hiçbiri" diyenlerin oranı ankette ilk sırada olması ise dikkat çekti. "AKP" yanıtını verenlerin oranı yüzde 19.5 olurken, katılımcıların yüzde 17'si "CHP" yanıtını verdi.

Diğer partilerin oy oranı ise şu şekilde;

Hiçbiri: 38

AKP: 19.5

CHP: 17

DEM Parti: 3.6

MHP: 2.8

Zafer Partisi: 1.5

Yeniden Refah Partisi: 1.4

İYİ Parti: 1.1

TİP: 0.2

Diğer: 3.5

Fikrim Yok/Cevap Yok: 11.4