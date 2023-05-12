Siyasi partilerin bayraklarını söken iki şahıs yakalandı

Adıyaman’da, siyasi partilerin bayraklarını yırtıp atan 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Siyasi partilerin bayraklarını söken iki şahıs yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan refüjlerdeki siyasi partilere ait bayraklar iki şahıs tarafından sökülerek yerlere atıldı.

Partilerin bayraklarını söküp atan şahısları fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Mahalle ve Çarşı Bekçileri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucunda her iki şahıs, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında yakalandı.

Her iki şahıs polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Her iki şüpheli şahsın emniyette sorguları devam ederken şahısların ne amaçla bayrakları söktükleri ise araştırılıyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

aw889411-01.jpg

aw889411-02.jpg

aw889411-03.jpg

aw889411-04.jpg

Öne Çıkanlar
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Son Haberler
Merdan Yanardağ’dan flaş iddia: Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'dan Türkiye'ye girdiği belirtiliyor Güncel
Merdan Yanardağ’dan flaş iddia: Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'dan Türkiye'ye girdiği belirtiliyor
Deprem bölgesinde görevli kamu çalışanlarına tazminat ve fazla çalışma ücreti Güncel
Deprem bölgesinde görevli kamu çalışanlarına tazminat ve fazla çalışma ücreti
Muş Valisi’nden bir ilginç açıklama: 12 yaşına kadar Kelime-i Şehadet öğretmek yasaktı Güncel
Muş Valisi’nden bir ilginç açıklama: 12 yaşına kadar Kelime-i Şehadet öğretmek yasaktı
Elon Musk Twitter CEO'luğunu bırakıyor Teknoloji - Otomotiv
Elon Musk Twitter CEO'luğunu bırakıyor
Kılıçdaroğlu’ndan yeni seçim videosu: Bu anneler gününde sana hediyeni ben vereceğim... Güncel
Kılıçdaroğlu’ndan yeni seçim videosu: Bu anneler gününde sana hediyeni ben vereceğim...
Ukrayna: Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uzatılması için çalışıyoruz Dünya
Ukrayna: Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uzatılması için çalışıyoruz