Dünyanın konuştuğu maç bu akşam

Bilindiği gibi Sırp milli takımı, Brezilya'ya yenildikleri ilk maçta soyunma odasına Sırp bayrağı altında Kosova topraklarının yazılı olduğu bir bayrak asmış ve "Teslim Olmak Yok" sloganını yazmıştı.

Bu olay iki ülke arasında gerginliğe neden olurken, Kosova Spor Bakanlığı Sırbistan’ın cezalandırılması için FIFA’ya çağrı yapmıştı.

Balkanlar'da Kosova'nın, 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını kazanmasından ve Sırbistan'ın asla tanımamasından sonra varlığını sürdürmektedir.



Sonuç olarak, Kosova Spor Bakanı Hajrulla Çeku, FIFA'dan soruşturma talep eden bir tweet attı.

Bu akşam oynanacak maçta İsviçre milli takımında Kosova asıllı iki futbolcu var, Shaqiri ve Xhaka.

Her ikisi de Balkan Savaşı nedeniyle İsviçre'ye göç etmek zorunda kalmış ailelerin çocukları.

Shaqiri ve Xhaka, Rusya'da oynanan 2018 Dünya Kupası'nda Sırbistan maçının kahramanı olmuşlardı.

Kosova’nın 2-1 kazandığı maçta golleri atan Shaqiri ve Xhaka sevinirken çift başlı kartal yapmışlardı.

Bu el hareketi, Kosova milliyetçiliğinin bir sembolü ve Sırpların birleşme fikirlerine aykırı.

Bakalım bu akşamki maçta neler olacak?