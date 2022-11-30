Sırbistan Milli Takımı'nda skandal. Yumruk yumruğa yasak ilişki kavgası

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda yer alan Sırbistan Milli Takım kampında yaşandığı iddia edilen bir olay büyük bir skandala yol açtı.

Bir gazetecinin önemli oyunculardan Vlahovic'in yedek kalma nedenini araştırırken ortaya çıkardığı olaya göre Sırbistan Milli Takımı'nın kupa öncesi kampına moral olması için eşleri davet edildi.

Ancak kampta iddiaya göre akıl almaz iki olay yaşandı.

Birincisi; takımın en önemli forveti Vlahovic yedek kaleci Rajkovic'in eşi Ana Cakic'le gizlice birlikte oldu.

İkincisi de orta saha oyuncusu Gudelj, santrfor Jovic'in eşi Sofija Milosevic'le ilişki yaşadı.

Yine iddiaya göre olayın ortaya çıkmasının ardından Gudelj ile Jovic yumruk yumruğa birbirine girdi.

Bu dört oyuncu da Sırbistan'ın Kamerun ile oynadığı maçta forma giyemedi.