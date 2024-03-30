Siyasilerin oy kullanacağı yerler belli oldu. İmamoğlu, Erdoğan, Özel, Akşener, Bahçeli nerede oy kullanacak?

Türkiye yarın sandık başına gidiyor. 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerin belirleneceği seçimde 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanacak.

Siyasi parti liderleri ve adayların oy kullanacağı yerler de belli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oyunu kullanacağı yer belli oldu.

İmamoğlu, Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde saat 11:30’da oyunu kullanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her seçimde olduğu gibi 31 Mart'ta da İstanbul'da olacak, oyunu Üsküdar'da kullanacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimde 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulunda oy kullanacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimde Ankara Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda kullanacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullanacak.