Siz Fenerbahçe'yle dalga mı geçiyorsunuz? Bu ne rezalet. Gürel Yurttaş yazdı

Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı...

KAYNAK: DHA
Siz Fenerbahçe'yle dalga mı geçiyorsunuz? Bu ne rezalet. Gürel Yurttaş yazdı

Gürel Yurttaş / YENİÇAĞ

Uzatmayacağım.
Çünkü lafı dolandırmaya, dallandırıp budaklandırmaya gerek yok.
Mal meydanda!
Fenerbahçe, bu ülkede Cumhuriyetin de Türk sporunun da lokomotiflerindendir.
Rahmetli hocam, ustam İslam Çupi'nin söylediği gibi;
“Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz."
Bu sezon da hem Avrupa'da, hem de ligde tam yol gidiyor.
Kadrosunda dünyaca ünlü yıldızlar var.
Ali Koç'un büyük fedakarlıklarla kurduğu muhteşem kadronun futbolu göz kamaştırıyor.
Ve siz dünyada görülmemiş bir şekilde lig maçını 2 bin 500 kişilik küçücük bir stada alıyorsunuz.
Sanki mahalle maçı oynanacak.
Siz Fenerbahçe'yle dalga mı geçiyorsunuz?
Madem öyle... Pendikspor şimdiye kadar maçlarını neden hep burada oynamadı?
Karagümrük maçı neden Ümraniye'deydi mesela?
Alanyaspor karşılaşması da... Hatayspor maçı da...
Amaç nedir burada?
Eyy TFF! Nasıl yapıyorsun bunu?
Eğer uymuyorsa yapısı, stadı Süper Lig'e. Alma o zaman!
Ya da yine başka bir stadda oynat maçı.
Fenerbahçe'yi bu şekilde küçülteceğinizi mi sanıyorsunuz? futbolcularının maçı antrenman havasında sanıp kaybedeceğini mi bekliyorsunuz?
Soruyorum tekrar;
Siz Fenerbahçe'yle dalga mı geçiyorsunuz?
Kötülüktür bunun adı, net!
Aslında Türk futboluna yazık ediyorsunuz.

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