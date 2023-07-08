Şizofreniyle ilgili korkutan gelişme. Bilimsel araştırmadan ortaya çıktı

Bilimsel araştırma dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmadan şizofreniye neden olan hücrelerin erken gebelikte ortaya çıkıyor olabileceği bildirildi.

Şizofreniyle ilgili korkutan gelişme. Bilimsel araştırmadan ortaya çıktı

Editör: Ali Öncü

Bilim insanları, şizofreniye neden olan hücrelerin erken gebelik döneminde henüz anne karnındaki bebeklerde görülebileceğini ortaya koydu.

Araştırma, ‘Cell Genomics’ adlı dergide yayımlandı. Şizofreniye yol açan hücreler erken gebelikte ortaya çıkıyor olabileceği bildirildi.

Araştırma, ayrıca her beş şizofreni vakasından dördünün, ebeveynlerden kalıtsal olarak aktarılan genlere kadar izlenebileceğini gösterdi.

Vakaların yaklaşık yüzde 20'sinde kalıtsallıkla ilgili belirgin bir bağlantı bulunmadığı ifade edildi.

ŞİZOFRENİ NEDİR?

Şizofreni, bireylerin gerçekliği anormal olarak yorumladıkları ve gerçek ile gerçek dışını birbirinden ayıramadıkları zihinsel bozukluğa verilen isimdir. Şizofreni, halüsinasyonlar, sanrılar, günlük işleyişi bozan son derece düzensiz düşünme ve davranışların kombinasyonlarından meydana gelebilir ve bireyi bütünüyle etkisiz hale getirebilir.

Şizofreni hastaları için tedavinin yaşam boyu sürdürülmesi gereklidir. Erken başlayan tedavi, semptomların ciddi komplikasyonlar gelişmeden kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir ve bireyin uzun vadede hayat kalitesini iyileştirecek adımların atılmasını mümkün kılabilir.

ŞİZOFRENİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Sanrılar ve halüsinasyon

-Konuşmada organizasyon bozukluğu

-Davranış bozukluğu

-Negatif belirtiler

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