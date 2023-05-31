Skandal görüntü. Suriye bayrağını asmış, Türk bayrağını tıkaç olarak kullanmış

Türkiye'de sosyal medyada tepki çeken skandal bir fotoğraf ortaya çıktı.

Skandal görüntü. Suriye bayrağını asmış, Türk bayrağını tıkaç olarak kullanmış

Fotoğrafta, bir anten direğine Suriye bayrağı asılırken, Türk bayrağı ise soba borusunun çıktığı deliğe sıkıştırılarak tıkaç olarak kullanılmış görülüyor.

Sosyal medya kullanıcıları, Suriye bayrağı asan kişilere yönelik eleştirilerde bulunarak, "Eğer bayrağını bu kadar çok seviyorsan, neden Suriye'de dalgalandırmıyorsun?" şeklinde paylaşımlarda bulundular.

Fotoğrafın nerede çekildiği bilinmezken uydu anteninin “Beko” marka olması Türkiye'de olma olasılığını yükseltti.

İşte paylaşımların altına gelen yorumlardan bazıları;

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basibos.jpg

con-sinov.jpg

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