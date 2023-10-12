Ermenilerle bir olan Lübnanlılar Türk Bayrağı’nı yaktı

Editör: Özlem Kıral

İsrail ile HAMAS arasında çatışmalar şiddetlenirken, Lübnan tarafından da İsrail’e yönelik zaman zaman saldırılar devam ediyor.

Saldırıların devam ettiği günlerde İsrail’e yönelik protestolar da devam ederken, Lübnan’da protestocular Türk Bayrağı yaktılar.

Lübnan’da bir araya gelen Hizbullah ve HAMAS yanlısı gruplarla, Ermeniler küstahça bir protestoda bulundu.

Ellerinde Ermenistan bayrakları olan grup, Türkiye'nin İsrail-HAMAS arasındaki savaşta sessiz kaldığını ve İsrail'e müdahale etmediğini söylerken, ayakları altına aldığı Türk Bayrağını daha sonra ateşe verdi. Grup Türk Bayrağı’nın yanı sıra Azerbaycan ve İsrail bayraklarını da ateşe verdiler.

LÜBNAN’I TÜRK ASKERİ KORUMAYA DEVAM EDECEK

Öte yandan Türk Bayrağı’na karşı alçakça yapılan saldırıya karşı Türk askeri Lübnan’ı korumaya devam edecek.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da, iki ayrı asker gönderme tezkeresi görüşülerek kabul edildi. İlk olarak; Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü.



Tezkerede; Türkiye'nin, UNIFIL'e yaptığı katkılar ile barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlendiği belirtilerek, "Türkiye'nin katkısı gerek BM sistemi içinde gerek bölgesel ve küresel ölçekte gerekse kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet etmiştir. Bu itibarla UNIFIL'e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir" denildi.



Lübnan ile ikili ilişkiler ve bölgedeki güvenlik şartları da göz önünde tutularak, BMGK'nın UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönündeki kararı uyarınca; hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek TSK unsurlarının, BMGK ve TBMM kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 31 Ekim 2023'ten itibaren 1 yıl daha uzatılmasını öngören tezkere kabul edildi.



Ardından, Türk askerinin Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.



Kabul edilen tezkerede; Afrika'da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi krizlerin çözümüne vurgu yapılarak, "Krizlerin çözümüne ülkemizce askeri katkıda bulunulmasının bölgede ve genel olarak Afrika kıtasında izlemekte olduğumuz faal dış politikamızın doğal bir uzantısını oluşturacağı değerlendirilmiştir. 2016 tarihinden itibaren bu katkımızın sağlanması için, TBMM kararlarıyla gerekli izinler verilmiştir" denildi.



Bu yaklaşımdan hareketle; hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanı’nca takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, BM'nin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyon kapsamında yurt dışına gönderilmesi ve Cumhurbaşkanı’nca verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için TBMM'nin son olarak 26 Ekim 2022 tarihli ve 1346 sayılı kararı ile uzatılan iznin süresi 31 Ekim 2023 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasını öngören tezkere kabul edildi.