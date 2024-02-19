Skorbordda bir anda oynamaya başladı. Tüm statta tüyler diken diken oldu

İnönü Stadı'nda Konyaspor maçının başlamasına kısa süre kala duygu dolu anlar yaşandı.
Dev skorbordda Beşiktaş'ın başarılarından oluşan bir klip ekrana geldi.
Özdemir Erdoğan'ın duygusal şarkısı Gurbet'in müziğiyle gösterilen klip Beşiktaş taraftarının büyük beğenisini topladı.
Klibin sonunda ise "Söyleyin Beşiktaş'tan başka bir büyük mü var" sloganı yer aldı.
İşte Özdemir Erdoğan'ın Gurbet şarkısının sözleri:
Oy
Kime desem derdimi ben, bulutlar?
Bizi dost bildiklerimiz vurdular
Bir de gurbet yarası var, hepsinden derin
Söyleyin memleketten bir haber mi var?
Yoksa yârin gözyaşları mı bu yağmurlar?
Söyleyin memleketten bir haber mi var?
Yoksa yârin gözyaşları mı bu yağmurlar?
İçerim yanıyor, yâr yâr, yaram pek derin
Bana nazlı yârdan, aman, bir haber verin
İçerim yanıyor, yâr yâr, yaram pek derin
Bana nazlı yârdan, aman, bir haber verin
Oy
Bulutlar yârime selam söyleyin
Kavuşma günümüz yakınmış deyin
Felek yârdan ırak koyduysa bizi
Gurbet ilde bir başıma neyleyim?
Yârdan ırak yaşanır mı? Söyleyin
Gurbet ilde bir başıma neyleyim?
Yârdan ırak yaşanır mı? Söyleyin
İçerim yanıyor, yâr yâr, yaram pek derin
Bana nazlı yârdan, aman, bir haber verin
İçerim yanıyor, yâr yâr, yaram pek derin
Bana nazlı yârdan, aman, bir haber verin