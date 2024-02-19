Skorbordda bir anda oynamaya başladı. Tüm statta tüyler diken diken oldu

İnönü Stadı'nda Konyaspor maçının başlamasına kısa süre kala duygu dolu anlar yaşandı.

Dev skorbordda Beşiktaş'ın başarılarından oluşan bir klip ekrana geldi.

Özdemir Erdoğan'ın duygusal şarkısı Gurbet'in müziğiyle gösterilen klip Beşiktaş taraftarının büyük beğenisini topladı.

Klibin sonunda ise "Söyleyin Beşiktaş'tan başka bir büyük mü var" sloganı yer aldı.

İşte Özdemir Erdoğan'ın Gurbet şarkısının sözleri:

Oy

Kime desem derdimi ben, bulutlar?

Bizi dost bildiklerimiz vurdular

Bir de gurbet yarası var, hepsinden derin

Söyleyin memleketten bir haber mi var?

Yoksa yârin gözyaşları mı bu yağmurlar?

Söyleyin memleketten bir haber mi var?

Yoksa yârin gözyaşları mı bu yağmurlar?

İçerim yanıyor, yâr yâr, yaram pek derin

Bana nazlı yârdan, aman, bir haber verin

İçerim yanıyor, yâr yâr, yaram pek derin

Bana nazlı yârdan, aman, bir haber verin

Oy

Bulutlar yârime selam söyleyin

Kavuşma günümüz yakınmış deyin

Felek yârdan ırak koyduysa bizi

Gurbet ilde bir başıma neyleyim?

Yârdan ırak yaşanır mı? Söyleyin

Gurbet ilde bir başıma neyleyim?

Yârdan ırak yaşanır mı? Söyleyin

İçerim yanıyor, yâr yâr, yaram pek derin

Bana nazlı yârdan, aman, bir haber verin

İçerim yanıyor, yâr yâr, yaram pek derin

Bana nazlı yârdan, aman, bir haber verin