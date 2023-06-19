Slaven Bilic geri dönüyor. İstanbul biletini aldı

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in Türkiye'ye geri dönmeye hazırlandığı belirtildi. İlk görüşme gerçekleştirildi.

Slaven Bilic geri dönüyor. İstanbul biletini aldı

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in Süper Lig'e dönmeye hazırlandığı belirtildi.

Son olarak İngiltere'nin Watford takımını çalıştıran Bilic, 6 aydır boştaydı.

Hırvat teknik direktör, Nenad Bjelica'dan önce Trabzonspor'un da gündemine gelmişti.

Karagümrük, Andrea Pirlo'nun ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdürürken, başkan Süleyman Hurma'nın Slaven Bilic'le bir görüşme yaptığı belirtildi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Hurma, önümüzdeki sezon için takımı dünyaca ünlü bir hocaya emanet etmek istiyor. Hurma, bu kapsamda Beşiktaş'ın iki eski hocasıyla görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin olumlu geçtiği ifade edildi.

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