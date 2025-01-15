Slovakya’da hükümet krizi: Fico’ya güvenoyu resti

Slovakya’da muhalefet partileri, Başbakan Robert Fico’nun Rusya yanlısı politikalarını gerekçe göstererek hükümete karşı güvenoyuna başvuracaklarını duyurdu. İlerici Slovakya (PS), Özgürlük ve Dayanışma (SaS), KDH ve diğer muhalefet partilerinden milletvekilleri, Fico’nun ülkeyi doğuya yönlendirme girişimlerine karşı birleşti. Muhalefet, “Demokrasi ve Avrupa yönelimi savunulmalıdır” açıklamasında bulundu.

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EKONOMİK VE SİYASİ BASKILAR

Fico hükümeti, sadece dış politika değil, aynı zamanda iç meseleler nedeniyle de eleştirilmekte. Yükselen bütçe açığı, sağlık sistemindeki sorunlar ve Ukrayna üzerinden yapılan Rus gazı taşımacılığının durdurulması, hükümetin ekonomik yönetimini sorgulattı. Özellikle gaz sevkiyatının kesilmesi, Slovak ekonomisine zarar verdiği gerekçesiyle tartışma konusu oldu.

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KRİTİK PARLAMENTO DENGESİ

Robert Fico’nun 150 sandalyeli Slovak parlamentosunda yalnızca 76 milletvekili ile dar bir çoğunluğa sahip olması, güvenoyu oylamasını daha da belirsiz hale getiriyor. Eğer hükümet güven oyu alamazsa, Cumhurbaşkanının yeni bir hükümet ataması gerekecek.

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YÜKSELEN TANSİYON

Fico’nun Moskova ziyareti ve Vladimir Putin ile görüşmesi, halkın tepkisine yol açtı. Protestoların ardından Slovakya’nın Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ev sahipliği yapabileceği tartışılmıştı. Ancak, bu süreçte Slovakya tarihindeki en büyük siber saldırı yaşandı ve suçlamalar Ukrayna’ya yöneltildi. Fico’nun Vietnam’daki bir otelde ortaya çıkması ise güvenilirliğini daha da zayıflattı.