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Slovakya 4 MİG-29'u Ukrayna'ya teslim etti

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Ukrayna’ya gönderilecek 13 Sovyet yapımı “MiG-29” tipi savaş uçakların ilk 4’ünün teslim edildiğini açıkladı

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 13:07
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Slovakya'da Rusları kızdıran hamle. 4 MİG 29 Ukrayna'ya teslim edildi

Slovakya 4 MİG-29'u Ukrayna'ya teslim etti
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Slovakya uçak teslimatı. Rusları kızdıran bir hamleye imza atan Slovakya 4 Rus yapımı Mig 29'un Ukrayna'ya teslim edildiğini açıkladı. Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Ukrayna’ya gönderilecek 13 Sovyet yapımı “MiG-29” tipi savaş uçakların ilk 4’ünün teslim edildiğini bildirdi.

Nad, Twitter’dan yaptığı açıklamada, ilk 4 MiG-29’un Ukrayna’ya teslim edildiği bilgisini paylaştı. Nad, “(Jetlerle) Çok sayıda yaşam korunabilir ve Putin’in saldırganlığından, Ukrayna’nın topraklarını ve altyapısını korumasına yardımcı olur.” ifadesini kullandı.

Slovakya’nın, Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu sürece yardım göndermeyi sürdüreceğini kaydeden Nad, Rusya tarafından topraklarına saldırılan Ukrayna’nın desteği hak ettiğini belirtti.

Eylül 2022’de kullanımdan kaldırdığı 13 Sovyet yapımı “MiG-29” jetleri, Ukrayna’ya hibe etme düşüncesine yeşil ışık yakan Slovakya, 17 Mart’ta bu savaş uçaklarının Kiev yönetimine verilmesi kararı almıştı.

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