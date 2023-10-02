Slovakya'da seçimi kazanan parti belli oldu

Slovakya'da dün yapılan milletvekili seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre, eski Başbakan Robert Fico'nun partisi Sosyal Demokrat Partisi (SMER) yüzde 22,94'lük oy oranıyla birinci sırada tamamladı.

KAYNAK: AA
Slovakya'da seçimi kazanan parti belli oldu

Slovakya'nın devlet televizyonu RTVS, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, oyların yüzde 99,9'unun sayıldığını, SMER'in yarışı yüzde 22,94 oy oranı ile kazandığını bildirdi.

Liberal-sol İlerici Slovakya Partisi (PS) yüzde 17,96 oy alarak ikinci, bir diğer liberal parti Ses Partisi (HLAS) de yüzde 14,7 oy ile üçüncü parti oldu.

MUHAFAZAKAR BLOK KAYBETTİ

2020’deki genel seçimi yüzde 25'lik oy oranıyla birinci sırada tamamlayan muhafazakar Sıradan İnsanlar ve Bağımsız Şahsiyetler Partisi (OLANO), bu seçimin kaybedeni oldu.

Seçime, İnsanlar İçin Partisi (Za Ludi) ve Hristiyan Birliği (KU) ile üçlü ittifak kurarak giren OLANO, yüzde 8,89 oranında oy alarak ciddi bir hezimet yaşadı.

Yaklaşık 4,4 milyon seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranı yüzde 68,51 olarak tespit edildi. Seçim barajının ittifaklar için yüzde 7, müstakil partiler için yüzde 5 olduğu ülkede, bir ittifak, altı parti meclise girmeyi başardı.

Buna göre ilk 4 partinin dışında Hristiyan Demokratik Hareket Partisi (KDH) yüzde 6,82, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (SAS) yüzde 6,32 ve milliyetçi Slovak Ulusal Partisi (SNS) yüzde 5,62 oranında oy aldı.

Bu sonuçlara göre 150 sandalyeden oluşan meclise, eski Başbakan Fico'nun partisi SMER 42, PS 32, HLAS 27, OLANO ittifakı 16, KDH 12, SAS 11, milliyetçi SNS ise 10 milletvekili sokmayı başardı.

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