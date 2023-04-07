Slovakyalı biyokaçakçılara suçüstü

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü Amasya Şubesi ekipleri, biyolojik çeşitlilik açısından önemli bir konumda Amasya'daki arazide tür izleme çalışmaları sırasında yabancı plakalı aracı gördü. Aracın çevresinde yapılan araştırmada 2 kişinin arazide bitki toplamaya çalıştığı görüldü. Slovakyalı I.M. ve M.S.'nin Türkiye'ye özgü çuha çiçeği (primula acaulis), sukulent, yer somunu (cyclamen coum), nivik (arum hygrophilum), top müşkürüm (muscari bourgaei dalif), çiğdem (coucus reticulatus), ince kardelen (galanthus gracilis), habeş adaçayı (salvia aethiopis) gibi Türkiye'ye özgü 12 bitki türünü topladıkları tespit edildi. Toplanan bitki türleri ile sökümde kullanılan aletlere el konuldu.

Arkeolojik çalışma yaptıklarını ileri süren Slovakyalı I.M. ve M.S.'ye 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 'biyoçeşitliliğe zarar vermek'ten 244 bin 315'er TL olmak üzere toplam 488 bin 630 TL idari para cezası uygulandı.

16 YILDA 156 KİŞİYE 5 MİLYON TL CEZA

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı DKMP Genel Müdürlüğü'nce, biyolojik çeşitliliğin biyokaçakçılık yoluyla istismar edilmesinin ve zarar görmesinin önlenmesi, Türkiye'ye ait genetik kaynaklardan elde edilebilecek ekonomik, sosyal, bilimsel, teknolojik, tıbbi, ticari ve kültürel potansiyel faydaların ülke menfaatine kullanılmasının sağlanması amacıyla biyokaçakçılıkla mücadele çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda 2007 yılından bu güne kadar toplam 86 vakada 21 farklı ülkeden 156 kişi hakkında, biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesi veya nesli tehdit/tehlike altında olanlar ile nadir bitki türlerinin mevzuata aykırı ticarete konu edilmesi nedeniyle Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında yaklaşık 5 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Biyokaçakçılık vakalarında orkide (salep) türleri olmak üzere yumrulu ve soğanlı bitki türleri, yabani buğday, kuşlar, kelebekler ve diğer böcek türleri, engerek türleri ve semender gibi canlılar yurt dışına kaçırılmak isteniyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE İŞ BİRLİĞİ

Öte yandan biyokaçakçılık olaylarının takibini kolaylaştırmak amacıyla 'Biyokaçakçılık Bilgi Paylaşım Sistemi' kurulurken, DKMP Genel Müdürlüğü'nce 2007 yılından itibaren yasal işlem uygulanan biyokaçakçılık olaylarına ilişkin bilgi ve veriler sisteme yükleniyor. Söz konusu verilerin İçişleri Bakanlığı’nın ilgili birimlerinin kullanımına açılması ve elektronik ortamda veri ve bilgi paylaşımında bulunulması için iki bakanlık arasında protokol de imzalandı. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı'na doğrudan veri akışı sağlanıyor. Kolluk kuvvetleri ile veri paylaşımının yapılmasıyla biyokaçakçılık vakalarının takibi sağlanıyor.

(Kaynak: DHA)