Slovenya dış ticarette dengeyi kaybetti

Slovenya İstatistik Ofisi tarafından yayımlanan verilere göre ülke, Nisan 2025’te 446.5 milyon euroluk dış ticaret açığı verdi. Bu, Aralık 2024’ten bu yana yaşanan ilk dış ticaret açığı oldu. Geçen yılın aynı ayında 154.4 milyon euroluk dış ticaret fazlası açıklanmıştı.

İhracat, geçen yılın Nisan ayına göre yüzde 2.4 düşerek 5 milyar 780.4 milyon euroya geriledi. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat yüzde 2.7, AB dışı ülkelere yapılan ihracat ise yüzde 2.1 oranında azaldı.

Öte yandan ithalat yüzde 8 oranında artarak 6 milyar 226.8 milyon euroya yükseldi. Bu artışta, AB dışı ülkelerden yapılan alımların yüzde 20.5 gibi keskin bir oranda yükselmesi etkili oldu. AB ülkelerinden ithalat ise yüzde 4.7 azaldı.

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YILIN İLK 4 AYINDA HÂLÂ FAZLA VAR

2025 yılının Ocak-Nisan dönemine bakıldığında, Slovenya toplamda 2 milyar 619.1 milyon euroluk dış ticaret fazlası vermeyi başardı. Ancak Nisan ayındaki açık, yılın geri kalanında daha temkinli bir ekonomi yönetiminin gerekliliğini ortaya koyuyor.

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AB İLE TİCARET DENGESİ BOZULDU

İhracattaki zayıflama büyük oranda AB ile ticaretteki düşüşten kaynaklandı. Slovenya’nın geleneksel ticaret partneri olan AB ülkelerinde talebin azalması, ihracat rakamlarını aşağıya çekti. Buna karşın AB dışı ülkelerden yapılan ithalatta yaşanan sert artış, ülkenin ticaret açığını derinleştirdi.

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EKONOMİK PLANLAMA YENİDEN GÜNDEMDE

Ekonomistler, ticaret dengesindeki bu kırılmanın geçici olabileceğini ancak özellikle ithalat artışının kontrol altına alınmaması hâlinde cari açık baskısının artabileceğini belirtiyor. Slovenya hükümetinin yılın geri kalanında dış ticaret politikasına yönelik yeni adımlar atması bekleniyor.