Slovenya'da enflasyon geriledi

Slovenya'nın Şubat 2025'teki yıllık enflasyon oranı, geçen ayki 2%'lik sekiz aylık zirveden %1.6'ya gerileyerek, Ekim ayından bu yana görülen en düşük seviyeye ulaştı. Bu düşüş, taşıma, konut ve kamu hizmetleri gibi alanlarda fiyatların belirgin şekilde azalmasıyla gerçekleşti. Ancak gıda ve giyim gibi bazı ürünlerde fiyat artışları devam etti.

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FİYATLAR DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Slovenya'da yıllık enflasyon oranı, 2025 yılı Şubat ayında %1.6 olarak açıklandı. Bu oran, geçen ayki %2'lik artıştan oldukça düşük bir seviyeye inmiş oldu. Şubat'taki bu düşüş, özellikle taşıma, konut ve kamu hizmetleri gibi temel harcama kalemlerinde görülen belirgin fiyat gerilemelerinden kaynaklandı. Taşıma fiyatları, bir önceki ayda %3 iken, Şubat'ta %2.7'ye düşerken, konut ve kamu hizmetlerinde fiyatlar -%4.6 oranında bir azalma gösterdi.

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Alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde %2.9, sağlık hizmetlerinde %2.2, restoranlar ve otellerde ise %4.6'lık artışlar kaydedilse de, diğer bazı harcama kalemlerinde fiyat artışları daha düşük seviyelere geriledi. Gıda ve alkolsüz içeceklerde %2.8, giyim ve ayakkabılarda ise %1.5’lik artışlar gözlemlendi. Ayrıca, eğlence ve kültür harcamaları %2.4, eğitim %3.7, çeşitli mal ve hizmetlerde ise %2.6 oranında artış gösterdi.

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AYLIK ENFLASYON ARTIŞI SINIRLI KALDI

Şubat 2025'te, bir önceki ay %0.4 oranında azalan tüketici fiyatları, bu kez %0.3 oranında bir artış gösterdi. Bu artış, ekonomideki fiyatlar üzerindeki baskının kısmi olarak hafiflediğini işaret ediyor.

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Ayrıca, Avrupa Birliği ile uyumlu olan Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) de bir önceki ayki %2.3'lük orandan, Şubat ayında %1.9’a gerileyerek, bölgede görülen fiyat artışlarının da yavaşladığını ortaya koydu.

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ENFLASYONUN NEDENLERİ VE ETKİLERİ

Slovenya’daki enflasyon düşüşü, özellikle gıda ve konut fiyatlarındaki dalgalanmalarla yakından bağlantılı. Son dönemde, konut sektörü üzerinde yapılan düzenlemeler ve kamu hizmetleri fiyatlarındaki değişiklikler, bu ürünlerin fiyatlarının düşmesine neden oldu. Ayrıca, taşıma maliyetlerindeki azalma da, genel fiyat seviyeleri üzerinde olumlu bir etki yaptı.

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Ancak gıda fiyatlarındaki artış ve bazı temel ürünlerin pahalanması, tüketicileri olumsuz yönde etkileyebilir. Giyim ve ayakkabı sektöründeki artışlar da, özellikle düşük gelirli haneler için bir zorluk yaratabilir. Tüketici harcamalarındaki bu değişiklikler, ekonominin gelecekteki büyüme oranını da etkileyebilir.