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Slovenya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı görevine başladı

Slovenya'nın ilk kadın Cumhurbaşkanı Pirc Musar, yemin ederek görevi devraldı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 17:01
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Slovenya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı Pirc Musar görevine başladı

Slovenya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı görevine başladı
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Slovenya'da kasımda yapılan seçimi kazanarak ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olan Natasa Pirc Musar, yemin etmesinin ardından göreve başladı.

Slovenya Meclisinde düzenlenen yemin töreninde Pirc Musar, 10 yıldır cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Borut Pahor'dan sonra ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak mesaiye başladı.

Pirc Musar, her gününü Slovenya halkına adayacağını ifade ederek güçlü bir Avrupa'nın savunucusu olduğunu belirtti.

Slovenya'nın ilk kadın ve 5'inci cumhurbaşkanı olan 54 yaşındaki Pirc Musar'ın, ilk ziyaretini Batı Balkan ülkelerine planladığı aktarıldı.

Ülkede 14 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna kalıp, Slovenya Korsan Partisi ile Avrupa Yeşiller Partisinin desteğini alan bağımsız aday Pirc Musar, oyların yüzde 53,86'sını alarak seçimden zaferle ayrılmıştı.

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