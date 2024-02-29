ŞMS Kopuz ve Bunge arasında iş birliği

Bunge Türkiye’de endüstriyel gıda çözümleri alanında ŞMS Kopuz Gıda ile distribütörlük anlaşması imzaladı. Firma ayrıca Türkiye’deki ilk inovasyon merkezi Creative Stüdyo’nun çalışmalarına da start verdi. Bunge Asya Başkan Yardımcısı Paul Ayton ve ŞMS Kopuz Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kopuz’un katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, yapılan anlaşmanın detayları hakkında bilgi verildi.

Burada konuşan Kopuz, Bunge ile ŞMS Kopuz iş birliğinin gelecekte Türkiye şekerli mamulünün gelişmesi için bir dönüm noktası olacağını söyledi. Kopuz, "Bunge, gerek Türkiye'de gerek dünyada inovasyonuyla teknolojisiyle, know how’uyla özellikle yağ sektörüne endeksli soya, lezitin ve buna benzer bütün türevlerde sektöre rekabet gücü katacak. Halkımıza tarladan sofraya giden süreç içerisinde rekabet ortamı oluşturarak vatandaşımıza daha ucuz gıda tüketimi sağlamada öncü olacak" diye konuştu.

Türkiye'de sıkılaştırılmış para politikasının konuşulduğunu belirten Kopuz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunge, nihai üretici ile kullanıcı arasında bu teknolojiyi bu yeni gelişen ürünleri sanayinin rekabet gücünde kullanacak. İnşallah milyar dolarlık olan çikolata şekerleme mamul sanayisini daha yukarılara taşıyarak, hem Türkiye'de halkımızı hem dünyadaki bütün tüketicilere yerli Made in Türkiye çikolata, şekerleme mamul imajına katkı sağlayarak ihracatımızı büyütecek. Bunge’nin Komili, Kırlangıç markaları ile yatırımı var. ŞMS’nin buradaki partnerliğinin başarısıyla Türkiye'de gelecekte bu tarz ürünlerde yatırıma teşvik yapacağız.”

GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ STRATEJİK

Kopuz, dünyanın en stratejik sektörlerinden birinin gıda ve içecek sektörü olduğunu belirtti ve “Türkiye'de enflasyonla ilgili mücadele var. Sadece sıkılaştırılmış para politikası kanunlarıyla enflasyonu indiremeyiz. Biz üretmek ürettiğimizi tarladan sofraya, pazarlara indirmemiz lazım. Bunun için de çok çalışmamız lazım” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin büyümesi, kalkınması, enflasyonla mücadelesinde üretmenin önemli olduğunun altını çizen Kopuz, şunları kaydetti: “Ürettiğimizi daha çok pazarlara satmak, halkımıza güvenilir gıda tüketimi konusunda tedarik zincirleriyle bunu sunmak önemli. Bu konudaki gayretimiz ortada. Kopuz ailesi 1970 yılından beri gıda ve içecek sanayisinde hizmet etmekte. Bugüne kadar STK kimliğimizle hizmet ediyorduk ama bundan sonra ben ve benden sonra gelecek kuşaklarla beraber inşallah bu bayrağı daha ilerlere taşıyacağız.”

KÜRESEL ÇAPTA 23 BİN ÇALIŞANI VAR

Bunge Gıda Asya Başkan Yardımcısı Paul Ayton ise Türk tüketici ve müşteriler için ulus çapında oldukça etkili olduklarını açıkladı. Ayton, "Tütün, ilaç ve temizlik sektöründe çalıştım. Son 16 yıldır Bunge ailesinin bir parçasıyım. Farklı roller aldım, farklı ülkelerde bulundum. Bunge herkesin ürünlerimizi kullandığı ama genel olarak ismimizin bilinmediği ürünlere sahibiz. Genel olarak temel malzemeler üzerine çalışıyoruz” dedi.

Küresel çapta 23 bin çalışana sahip olduklarını belirten Ayton, “350 tane şirketimiz bulunmakta 40 ülke içerisinde ve çoğunlukta yağlı tohumlara çalışıyoruz. Aslında farklı ülkelerden yağ getirdiğimizi söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

200 YILDIR FAALİYETTE

Ayton, 200 yıldır faaliyet gösteren bir şirket olduklarını, kendilerini küresel bir lider olarak gördüklerini, sektörün içerisinde de yüksek kalitede ürünler sunduklarına dikkati çekti. Türkiye'de operasyonlarının diğer yağlarda da mevcut olduğunu kaydeden Ayton, "Bu yağlar haricinde bizim şu anda ŞMS Kopuz ile yaptığımız partnerlikle daha çok endüstriyel gıda sektörüne çikolata, şeker, pasta sektörlerine sunacağımız endüstriyel yağların Türkiye içerisinde hem dağıtımını kapsayan hem ŞMS'ye marka değeri olarak katkı hem bize pazar payı değer katan partnerlik olacak” diye konuştu.