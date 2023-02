SnapChat'ten sohbet robotuna rakip! Herkes bu uygulamayı kullanamayacak

Teknoloji şirketleri sohbet robotu oluşturma yönünde birbirleri ile rekabet oluşturmaya başladı.

Snapchat’in açıklamasına göre sohbet robotuna rakip olarak üretilecek My AI; kullanıcıların hafta sonu etkinlikleri planlamasına, akşam yemeği için tarifler önermesine ve hatta kendilerine motivasyon vermesine yardımcı olacak olarak tanımlandı. Sohbet botu, Snapchat’in “arkadaşlık, öğrenme ve eğlence” değerleriyle uyumlu olacak şekilde eğitildi.

Snapchat, yapay zekanın güven ve güvenlik yönergelerine bağlı kalacak şekilde tasarlandığını ifade etti. Şimdilik sadece Snapchat Plus abonelerine sunulacak My AI, önyargılı veya zararlı bilgilere yer vermeyecek. Snapchat yine de “hemen hemen her şeyi söylemesi için kandırılabileceği” konusunda uyarılarda bulundu.

Snapchat, özelliği geliştirmek için kullanıcıların My AI ile yaptığı konuşmaları depolayacak. Aynı zamanda potansiyel olarak gözden geçireceğini ve kullanıcıların da doğrudan Snapchat’e geri bildirimde bulunabileceğini söyledi.

My AI’ın Snapchat Plus’a abone olmayan Snapchat kullanıcıları tarafından ne zaman kullanılabileceği belli değil. Snapchat Plus aboneliğinin aylık 4.59 euro ya da yıllık olarak 45.99 euro olacak şekilde sunuldu.

ChatGPT gibi sohbet botları son zamanlar büyük ilgi gördü ve birçok firma kendi sürümünü duyurdu. Örneğin Google, platformundaki bilgiyi dil modellerinin gücüyle birleştirmeyi amaçlayan Bard’ı tanıttı.