Kaydedilen fotoğraf SnapChat'te paylaşılır mı

Sosyal mesajlaşma uygulamalarından biri olan SnapChat'te kaydedilen bir fotoğraf sanılanın aksine karşı tarafa gönderilebiliyor.

KAYDEDİLEN FOTOĞRAF NASIL GÖNDERİLİR

İlk olarak paylaşmak istenilen fotoğraf cihazın galerisinden bulunur ve seçenekler kısmından Paylaş butonu seçilir. Listeden Snapchat’i bulunur ve seçilir.

Fotoğraf üzerinde yazı, çıkartma vb. düzenlemeleri yaptıktan sonra sağ altta bulunan Gönder butonuna tıklanılır.

Listemizdeki fotoğrafı göndermek istenilen kişiyi seçtikten sonra sağ altta gönder butonuna tıklayarak gönderilir.

Yukarıdaki adımlar uygulandıktan sonra karşıdaki kişiye kaydedilen fotoğraf iletilmiş olacak.