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Kaydedilen fotoğraf SnapChat'te paylaşılır mı

Anlık olarak çekilen fotoğraflarda Snapchat paylaşımı yapılabiliyor ancak her kullanıcı bilmese de kaydedilen fotoğraf üzerinden de Snapchat paylaşımı yapılıyor. İşte yöntemi...

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 14:36
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SnapChat'te kaydedilen fotoğraf nasıl paylaşılır

Kaydedilen fotoğraf SnapChat'te paylaşılır mı
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Sosyal mesajlaşma uygulamalarından biri olan SnapChat'te kaydedilen bir fotoğraf sanılanın aksine karşı tarafa gönderilebiliyor.

KAYDEDİLEN FOTOĞRAF NASIL GÖNDERİLİR

İlk olarak paylaşmak istenilen fotoğraf cihazın galerisinden bulunur ve seçenekler kısmından Paylaş butonu seçilir. Listeden Snapchat’i bulunur ve seçilir.

Fotoğraf üzerinde yazı, çıkartma vb. düzenlemeleri yaptıktan sonra sağ altta bulunan Gönder butonuna tıklanılır.

Listemizdeki fotoğrafı göndermek istenilen kişiyi seçtikten sonra sağ altta gönder butonuna tıklayarak gönderilir.

Yukarıdaki adımlar uygulandıktan sonra karşıdaki kişiye kaydedilen fotoğraf iletilmiş olacak.

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