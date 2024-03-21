Snowboardla Doğu Ekspresi’nin üzerinden atladı! Nefes kesen anlarda bir ilke imza atıldı

Kaynak: İHA
Snowboardla Doğu Ekspresi’nin üzerinden atladı! Nefes kesen anlarda bir ilke imza atıldı
Ünlü snowboardcu Süleyman Atlı, Kars’ta hareket halindeki Doğu Ekspresi’nin üzerinden snowboardla atlayarak bir ilk imza atarken, o anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Dünyanın en güzel rotalarından olan Doğu Ekspresi ile yaşanan Ankara-Kars seferinde bir ilk yaşandı.

Kars’ta bulunan ünlü snowboardcu Süleyman Atlı, hazırlanan özel pistte Kars’tan Ankara’ya hareket halindeki Doğu Ekspresi’nin üzerinden atlayarak bir ilke imza attı. Atlı’nın tren üzerinden atlayışını Kars Valiliği sosyal medya hesabında paylaştı.

Valilikten yapılan paylaşımda, “Kars'ta bir ilk, belki de dünyada. İlklerin şehri Kars'ta bir ilk daha yaşandı. Dünyanın en güzel rotalarından olan Doğu Ekspresi ile yaşanan Ankara-Kars seferinde bir ilk yaşandı. Ünlü snowboardcu Süleyman Atlı, Kristal karlar diyarı Sarıkamış'ta Doğu Ekspresinin üzerinden snowboarduyla atlayarak ilklerin şehri Kars'ta bir ilke imza attı” ifadeleri yer aldı.

Video, sosyal medyada bir anda binlerce beğeni aldı.

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