21 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sobayı benzinle tutuşturunca evi yaktılar: 2 yaralı 

Sobayı benzinle tutuşturunca evi yaktılar: 2 yaralı 

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir evde benzinle sobanın tutuşturulmaya çalışıldığı sırada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda 2 kişi yaralandı.   

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 20:06
Takip Et

Sobayı benzinle tutuşturunca evi yaktılar: 2 yaralı 

Sobayı benzinle tutuşturunca evi yaktılar: 2 yaralı 
+
Aa
-

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binada soba yakmak için benzin kullanılmasından dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenen ve yangında yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)                         

      

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
1
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
2
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
3
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
4
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
5
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
6
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
7
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿Adıyaman Belediye Başkanı açıkladı 'Şehrin kuzeyine 25 bin konut inşa edilecek'
﻿Adıyaman Belediye Başkanı açıkladı 'Şehrin kuzeyine 25 bin konut inşa edilecek'
﻿Adıyaman Belediye Başkanı açıkladı 'Şehrin kuzeyine 25 bin konut inşa edilecek'
﻿Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
﻿Alanyaspor'dan depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası. Hazırlık maçında toplanacak
﻿Alanyaspor'dan depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası. Hazırlık maçında toplanacak
﻿Alanyaspor'dan depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası. Hazırlık maçında toplanacak
﻿Leeds United'ın yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Leeds United'ın yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Leeds United'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.