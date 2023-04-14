﻿Soğan'ın gücü adına...

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ankara'da bir iftar programında "Biz TOGG diyoruz adamlar soğan diyor. Biz TCG Anadolu diyoruz, adamlar sarımsak diyor" diye bir durum tespiti yaptı...

Tabii, "Sözüm bağlamından koparılmış" denilmesin diye konuşmanın ilgili bölümünü olduğu gibi vermek gerekir:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın şöyle faaliyetlerine bir bakın. Her gün bir yerde bir açılış... Burada Gar'da Ankara Metrosu'nun açılışı yapıldı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Başakşehir-Çam Sakura Metrosu'nun açılışı yapıldı. Hemen ertesi günü Tuzla'da TCG Anadolu Gemisi, dünyanın en önemli İHA ve SİHA'ları olan uçak gemisi hizmete alındı. Her gün bir açılışla devam ediyor.

Biz TOGG diyoruz adamlar soğan diyor. Biz TCG Anadolu diyoruz, adamlar sarımsak diyor. Biz Türkiye için metroları, hızlı trenleri konuşuyoruz. Onlar masada nasıl oturacaklarını, listelerde kimin nereden aday göstereceklerini konuşuyor. Biz Türkiye'nin önünü, Türkiye Yüzyılı vizyonunu yüklenecek 600 tane adayımızı, böyle kapı gibi adayımızı, zımba gibi adayımızı çıkartıyoruz. Onlar kendi aralarındaki adaylarının ne şekilde CHP listelerinden bölüştürüleceğinin hesabını yapıyorlar."

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Numan Kurtulmuş, bu sözlerle aslında bütün seçimlerde halkın kararını ekonomik durumun belirlediğini görmezden gelmiş oluyor. Tabii TCG Anadolu gemisi, İHA ve SİHA gemisi olarak kullanılabilir. Hangi fabrikada üretildiğini görmesek de bilmesek de bir marka olarak TOGG, iş görebilir... Sayın Kurtulmuş'u iftarda dinleyen vatandaşların ekonomik durumu, TOGG almaya müsait midir değil midir bilemem ama soğanın 30 lira olduğu bir ülkede muhalefetin bundan bahsetmesinden doğal ne olabilir?

Soğan fiyatı deyip geçmeyin. Ülke ekonomisinin en önemli göstergesidir. Çünkü soğan, Türk mutfağının temelidir. Genelde bütün yemekler soğan kavurmayla başlar... Soğansız yemek yok gibidir... Soğan 30 lira olunca, üzerine koyacağınız diğer yemek malzemelerinin fiyatı da yerinde durmuyor elbette... Kıymanın fiyatı 300 lira...

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Soğan-seçim ilişkisi, aklıma 2002 seçimlerini getirdi. 2002 seçimlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mitinglerini takip etmiştim.

Devlet Bey, Bolu ve Düzce konuşmalarında, bir çırpıda yakın tarihi özetlemiş ve sonra bir hatırlatmada bulunmuştu.

Özeti şuydu: "Cumhuriyet tarihinde önemli bir ekonomik kriz 1946'da oldu; iktidar değişti. İkinci kriz 1958'deydi; iktidar değişmekle kalmadı, ara rejim geldi. 70'li yıllardaki krizde de olağanüstü bir dönem yaşandı. 79-80'li yıllarda meydana gelen ekonomik krizde hükümet değişikliğiyle birlikte ara rejim yaşandı..."

Hatırlatma ise şöyleydi: "Türkiye, 57. Hükümet döneminde iki büyük depremle birlikte iki büyük ekonomik kriz yaşadı; önemli bir siyasi değişiklik olmadı..."

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Tabii son değerlendirme doğru çıkmadı ve 3 Kasım 2002 seçimleri sonucunda da iktidar değişti. Üstelik iktidarın büyük ortağı DSP'nin oyları yüzde 1.2'ye, MHP'nin oyları yüzde 8.3'e, ANAP'ın oyları da yüzde 5.1'e düştü. Yani iktidar partilerinin tamamı Meclis dışında kaldı ve AKP yüzde 34.4 ile tek başına iktidar oldu.

21 yıl iktidarda kalan AKP, diğer siyasi partilerle kıyaslanamaz. Çünkü AKP, sadece siyasi parti değildir. AKP, her ne kadar İslam dinini esas aldığını söylese de neredeyse yeni bir din gibidir. Fakat İslam'ın ilk döneminde olduğu gibi taraftarlarını ekonomik olarak korumuş, kollamış, yeni dine ısındırmıştır. Bu da kitlesini korumasını sağlamıştır.

Yine de soğanın gücünü ihmal etmemeleri gerekir!