Soğuk havanın neden olduğu ağrılar

Birçok kişi yılın her zamanında eklem, kas ve omurga ağrıları çekse de, özellikle kış aylarında bu ağrılar artış göstermektedir. Kronikleşmiş ve tekrarlama özelliği olan bu ağrılar kişilerin hem hayatını hem de psikolojisini olumsuz yönde etkilemekte.

Omurga ağrılarının kronikleşmesinin birçok nedeni olabiliyor. Kronik olan bu ağrılar kış aylarında soğuk havaların etkisi ile tetikleniyor. Omurga sistemi sıcak olan ortamlarda rahat eder. Ancak soğuklarda direnci azalan omurgaya bağlı olarak hareket kısıtlılığı, spazmlar ve gerginlik oluşuyor.

Boyun, sırt, bel, kalça ve diz ağrıları soğuk havalarla artış gösteren ağrılardır. Vücudun en fazla ağırlığını taşıyan eklemler iklim değişimlerine karşı dirençsizdirler. Sigara tüketmeyin

Ağır yük kaldırmayın

Bol su tüketin

Vücudunuzu sıcak tutun

Güneş ışığından faydalanın

OMURGA SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN BUNLARI YAPIN



Soğuk havalarda arabayı camı açık kullanmayın

Fazla kilolarınızı verin

Sağlıklı ve düzenli beslenmeye önem gösterin

Hareketsiz yaşamdan uzak durun