Soğuk havada nefesi yüzünden buğulanan kaska çözüm bulan vatandaş. Uzay ne ki ? Bekle bizi Mars geliyoruz

Özlem Kıral
Soğuk havada nefesi yüzünden buğulanan kaska çözüm bulan vatandaş. Uzay ne ki ? Bekle bizi Mars geliyoruz
Sosyal medyada bir vatandaşın soğuk hava sebebi ile buğulanan kaskına bulduğu çözüm gündem oldu. Dışarıda olan soğuk hava ile kaskın içindeki sıcak hava ile birleşince kaskın dış yüzeyinde oluşan buğu, başta moto kuryeler olmak üzere birçok motor sürücüsünün hayatını riske atıyor.

Bazı motor sürücüleri bu durum karşısında farklı kimyasallar kullanırken bir vatandaşın, kask buğulanmasına karşın bulduğu çözüm hem ağızları açık bıraktı hem de yüzleri güldürdü.

Soğuk havada buğulanan kaskının içerisine bir diş fırçası koyan vatandaş, diş fırçasını adeta bir araba sileceği gibi kullanıyor ve bu sayede tam göz hizasını temizleyerek önünü görebiliyor.

Buğulanan kaskına sıra dışı bir şekilde temizleyen vatandaşın videosunun ardından şu yorum yapıldı:

“Uzay ne ki? Bekle bizi Mars geliyoruz”

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