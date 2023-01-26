İşte soğuk havalarda hastalanmamanın yolları

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Varol, AA muhabirine, kasım ayından itibaren ciddi oranda üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları görülmeye başlandığını belirtti.

Kovid-19 salgını sonrası tedbirlere daha az uyulmasının gribin yayılmasında etkili olduğunu belirten Varol, "Önce bir öğrenciden yanındaki sıra arkadaşlarına, oradan bütün sınıfa, öğretmenlere, ailelere derken kasım ayından itibaren ciddi oranda solunum yolu enfeksiyonlarıyla karşılaşıyoruz. Kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarına çok açığız. Salgın sürecinde biraz daha korunaklıydık. Şimdi bu perde de kalkınca virüslere daha açık hale geldik." diye konuştu.

Varol, öğrencilerin yarıyıl tatiline girdiğini, bunun da hastalıkların yayılmasını azaltacağını söyledi. İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerinde etkisi olduğunu vurgulayan Varol, şunları söyledi:

"Kışı kış gibi yaşamıyoruz. Etkili soğuklar olmadı. Bu durum virüsün bulaşmasını, ortamda bulunma süresini ve miktarını da değiştirebiliyor. Bunlar söz konusu olunca önce kendimizi koruyacağız. Ardından aşı gibi koruyucu bir önlem var. Bunun dışında da toplu yaşanılan yerlerde ya da toplu etkinliklerin olduğu yerlerde havalandırmalara, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. Hasta olduysak atlatmak için sağlıklı gıdalar tüketmeye, bol su içmeye özen göstermeliyiz. Su en iyi çözücü, iyi balgam söktürücü, rahatlatıcı, iyileşmede önemli bir faktör. O yüzden hasta olunca daha fazla su tüketmeliyiz."

Varol, bağışıklık sisteminin güçlü olması için sağlıklı bir çevrede yaşanması gerektiğini dile getirdi.

Bazı mevsimsel dönemlerde virüslerin çok daha yoğun görüldüğüne işaret eden Varol, şunları aktardı:

"Bu noktada iyi beslenmek, sıvı tüketimi, istirahat ve uyku saatine özen göstermek ve en az 7 saat uyumak bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Bağışıklık sistemimiz ne kadar güçlü olursa o kadar sağlıklı oluyoruz. Dışarı çıktığımızda hava soğuksa hemen hasta olmuyoruz ortamda eğer mikroorganizma varsa hasta oluyoruz. Soğuk hava belki vücut direncimizi düşürebilir ama bizi hasta etmez. Bağışıklık sistemimiz ne kadar iyi olursa ortamdaki virüs ve bakterilere karşı vücudumuz daha kolay yanıt verir."

AA