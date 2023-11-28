Soğuk havalarda içinizi ısıtacak yöntemler

Hava sıcaklıklarındaki ani yükselme ve düşmelere vücudumuz hemen uyum sağlayamaz. Bu uyumu sağlamak için çalışırken yorulur ve bağışıklık sistemi zayıflar. Bu nedenle sonbahardan kışa geçerken daha çok hastalanırız. Peki içinizi ısıtacak yollar hangileridir? İşte yanıtı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Soğuk havalarda içinizi ısıtacak yöntemler

ÖZELLİKLE KİMLER RİSK ALTINDA

Bebekler ve küçük çocuklar, 65 yaşın üstündekiler, sigara içenler, astımı, diyabeti, kalp rahatsızlığı olanlar kış aylarında daha çok risk altındadır. Bu grup, hem daha sık hastalanır, hem de hastalıkları daha ağır seyreder. Bu nedenle kış ayına hazırlanmaya çalışan vücudumuza ve bağışıklık sistemimize yardımcı olmamız gerekir. Bu aylarda öğün atlamamaya, 3 öğün düzgün ve dengeli beslenmeye, bol sıvı almaya, en az 8 saatlik düzenli gece uykusunu uyumaya dikkat etmeliyiz. Bu dönemde alkol alımının sınırlandırılması yararlı olacaktır.

KESİNLİKLE C VİTAMİNİ TAKVİYESİ ALIN

Yapılan çalışmalar B, C vitamini ve potasyumdan zengin beslenmenin hem yorgunluk hissini azaltmada hem de hastalıklardan korumada yardımcı olduğunu göstermiştir. B ve C vitamini, meyve ve sebzelerde bolca bulunur. Muz, patates gibi gıdalar ise potasyum açısından zengindir. Bunları soframızdan eksik etmemeye özen göstermeliyiz. İlave olarak günlük 1000 mg C vitamini desteği kullanılabilir.

LAHANA GİBİ GİYİNMEYİN

Diğer önemli bir faktör, bizi soğuktan koruyacak ancak terletmeyecek tarzda giyinmektir. Bu nedenle kalın tek bir kat giysi yerine daha ince birkaç kat giyinmeyi öneriyoruz. Özellikle baş bölgesi, el ve ayaklar, burun ve kulak gibi vücudun uç kısımlarını sıcak tutmaya çalışmalıyız. Su geçirmeyen ayakkabı, bere, eldiven ve kaşkol kullanmayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Soğuktan korunacak şekilde giyinip açık havada yapılacak yürüyüşler kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlar.

TOKALAŞMAYI TERCİH EDİN

Solunum yolu enfeksiyonu geçiren çalışanların ya da öğrencilerin iyileşene kadar okula, işyerlerine ve birçok insanın bir arada bulunduğu kapalı mekanlara gitmekten ve toplu taşıma araçlarını kullanmaktan kaçınmaları önemlidir. Bu önlemler enfeksiyonun sağlam kişilere bulaşmasını engeller. Selamlaşmalarda öpüşmek yerine sadece el sıkışmak ve ellerimizi sık sık sabunlu su ile yıkamakta hastalıklardan korunmada bize yardımcı olur.

GRİP AŞISI

Özellikle kış aylarında- solunum yolunu ilgilendiren şikayetleriniz olduğunda hele ki bunlar 48 saatten uzun bir süre devam ediyor ve aldığınız birtakım önlemlerle ( istirahat, vitamin, ağrı kesici gibi) düzelmiyorsa doktora başvurmanız gereklidir. Çok sık grip olanlar, çok ağır grip geçirenler, astımı, diyabeti, kalp rahatsızlığı olanlar ve 65 yaşın üstündeki kişilere grip aşısı olmalarını öneriyoruz. Aşının herhangi bir yan etkisi yoktur. Çocuklar dahil herkese uygulanabilir. Sadece yumurta alerjisi olanlara grip aşısı yapılmaması gerekir. Aşının koruyuculuğu %80'dir.

KIŞ AYLARI SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN İDEAL

Halen sigara içiyorsak, bu sonbahar bırakmak için güzel bir fırsat olabilir. En azından evde, çocukların yanında ve kapalı alanlarda içmemeye özen göstermeliyiz. Hava soğuk diye evimizi havalandırmaktan vazgeçmemeliyiz. Her gün bulunduğumuz mekanları havalandırmalıyız.

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