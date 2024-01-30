Soğuk havaya aldırış etmeden donmuş göle girdi

Kaynak: İHA
Soğuk havaya aldırış etmeden donmuş göle girdi
Bolu Sarılan Yayla'da soğuk havaya aldırış etmeyerek donmuş göle giren vatandaşın görüntüleri sosyal medyada dikkat çekti.

Bolu’nun Sarıalan Yaylası’nda hava sıcaklarının düşmesiyle Sarıalan mevkiindeki göl buz tuttu. Sarıalan Yaylası’nın muhteşem kış manzarası havadan görüntüleyen doğasever öğretmen Gökhan Bilen, Sarıalan Yaylası’nda Berk Arıkan ile karşılaştı.

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Arıkan’ın buz tutan göle girdiğine tanıklık eden Gökhan Bilen o anları kayda almak için aracından inerek, hava sıcaklığının eksi derecelerde bulunduğu Sarıalan Yaylası’nda göle giren Berk Arıkan’ın o anlarını videoya aldı.

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Eksileri gösteren soğuk havaya aldırmadan göle giren Berk Arıkan’ın görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

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