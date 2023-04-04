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Ünlü isimler farkındalık filminde yer aldı. Sokak hayvanları için el ele verdiler

Ünlü isimler, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü nedeniyle çekilen farkındalık filmi için bir araya geldi. Özge Özder, Burak Deniz, Melisa Şenolsun, Özge Yağız, Pelin Akil gibi isimler, dernek için yaratılan animasyon köpekle oynadı. Filmde Haluk Bilginer, seslendirmeyle yer alırken Pinhani’nin projeye verdiği şarkıyı, Sertab Erener seslendirdi

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 15:23
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Sokak hayvanları için el ele verdiler. Ünlü isimler farkındalık filminde yer aldı

Ünlü isimler farkındalık filminde yer aldı. Sokak hayvanları için el ele verdiler
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Yüzün üzerinde ünlü ismin gönüllüsü olduğu, Özge Özder’in başkanlığını yürüttüğü, Aslı Tandoğan, Ayça Varlıer, Begüm Birgören, Sinan Güleryüz gibi çok sayıda sanatçı tarafından yönetilen Bana Göz Kulak Ol Duyarlı Yaşam Derneği, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları gününe özel bir farkındalık filmine imza attı.

Bana Göz Kulak Ol Derneği'ni ve sokak hayvanlarını temsil eden 'Badi'nin tasarımı Taha Karar, Elçin Çetin ve Roots post Production tarafından yurt dışında gerçekleştirildi. Filmin müziğini Pinhani’nin 'Beni Sen İnandır' şarkısını yeniden düzenleyen Barış Manisa üstlenirken şarkı Sertab Erener tarafından yeniden seslendirildi.

Haluk Bilginer ise filmde seslendirme yaparak projeye destek verdi. Filmin yapımcılığını Işıl Ege ve Lalin Taşa üstlenirken, film Tuğkun Zeroğlu tarafından yönetildi.

'Beni Sen İnandır' adlı film, sokakta ve barınaklarda yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarının yaşadığı zorluğa dikkat çekerken, depremde hayatını yitiren 'Proteo' ve barınakta kürekle şiddete maruz kalan can dostlarımız hatırlatıldı.

Şimdiye kadar sadece sokak hayvanlarıyla ilgili değil, yunus parkları, kürk hayvanları, fayton atları gibi bir çok konuda farkındalık filmleri ve farkındalık projeleri üretmesi ile ünlenen ''Bana Göz Kulak Ol Duyarlı Yaşam Derneği'' son dönemde depremzede hayvanlar için yaptıkları barınma noktası ve deprem bölgesinden getirtip tedavi ettirerek, Özge Özder ve Aslı Tandoğan tarafından sahiplendirilen depremzede köpekler ile basında büyük yer bulmuştu.

'Beni Sen İnandır', can dostlarımızın yaşam haklarına destek vermek isteyen tüm kanallarda ve dijital mecralarda yer bulacak ve köpeğimiz Badi’nin yer aldığı yeni farkındalık filmleri, ilerleyen zamanlarda başka konu başlıklarına da değinmek üzere dernek tarafından paylaşılacak.

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