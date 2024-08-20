Sokak köpeği dehşeti: Köpeğin kovaladığı çocuk başını çöp konteynırına vurdu

Kaynak: İHA
Sokak köpeği dehşeti: Köpeğin kovaladığı çocuk başını çöp konteynırına vurdu

İstanbul Arnavutköy'de parkta yürüyen çocuğu başıboş sokak köpeği kovalarken, kendisine doğru gelen köpeği gören çocuk, panikle koştuğu sırada başını çöp konteynırına çarptı.

İstanbul Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde bir oyun parkında başıboş sokak köpeği dehşeti yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, oyun oynayan küçük çocuk, park içerisinde yürüdüğü sırada yerde yatan bir köpek kalkarak çocuğa doğru koşmaya başladı. Köpeğin kendisine doğru koştuğunu gören çocuk, kaçmaya başladı. Kaçan çocuk düşerek kafasını çöp konteynırına çarptı.

Kafasını çarpan çocuk yaralanırken olay anı parktaki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

"ÇOCUKLAR KAÇARKEN DE DÜŞEREK KAFASINI KONTEYNIRA VURDU"

Parkta sürekli vakit geçiren ve torunlarının da saldırıya uğradığını söyleyen Cemil Döner isimli vatandaş, “Buradaki köpekler küçük çocuklara çok saldırıyorlar burada benim torunumu da ısırdı geçenlerde. Elimizden geldiği kadar biz buraya geliyoruz güven konusunda sıkıntımız yok ama bu sokak köpekleri çok rahatsız ediyor çocukları. Çocuk parkta yürürken köpek kovalamaya başladı, çocuklar kaçarken de düşerek kafasını konteynıra vurdu” diye konuştu.

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