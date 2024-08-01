Sokak köpeğine eziyet eden şahıs serbest bırakıldı

Sokak ortasında köpeğine eziyet ettiği görüntülerin ortaya çıkması sonrası gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Eziyet ettiği köpeğin ise başka birisi tarafından sahiplenilmesine karar verilerek barınağa teslim edildiği belirtildi.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Taşdelen Sokak'ta köpeğine eziyet eden şahıs, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Şahsın köpeğini küfürler ederek yere fırlattığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatmıştı.

Çalışmalar neticesinde görüntülerdeki şahsın 28 yaşındaki Y.K. olduğunu belirleyen ekipler, akşam saatlerinde düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye gönderildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, serbest bırakıldı. Eziyete maruz kalan köpeğin ise başka birisine sahiplendirilmesine karar verilerek barınağa teslim edildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜYE ALANLARI TEHDİT ETTİ

Eskişehir'de köpeğine eziyet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan şahıs, evinin bulunduğu sokağa gelip kendisini video kaydına alan kişilere tehditler savurdu. Şahıs, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Taşdelen Sokak'ta köpeğine eziyet eden şahıs, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Şahsın köpeğine küfürler ederek yere fırlattığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde görüntülerdeki şahsın 28 yaşındaki Y.K. olduğunu belirleyen ekipler, akşam saatlerinde düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan Y.K., evinin bulunduğu sokağa gelip, köpeğine eziyet ettiği anları video kaydına alan kişilere yönelik tehditler ve küfürler savurdu. Bölgede yaşayan bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler, büyük tepki topladı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Sulh Ceza Hakimliği tarafından Y.K. hakkında verilen serbest bırakılma kararına itiraz etti. Şahıs, polis ekipleri tarafından tekrar gözaltına alındı.