Sokak köpeğine silahlı saldırı. Bu nasıl vicdansızlık

DHA ve İHA’nın haberine göre olay, dün saat 21.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Açıl Sokak’ta meydana geldi. Parkta bekleyen sokak köpeği, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Olayın ardından acı içinde kıvranan köpek parktan kaçmaya çalıştı. Yaralı köpeğin kıvrandığını gören bir başka köpek ise hızla yanına geldi. Silah ve köpeğin çıkardığı sesler üzerine dışarı koşan mahalle sakinleri, yaralı köpeği yakalayarak veteriner kliniğine götürdü. Kurşunun köpeğin omuriliğine isabet ettiği belirlendi. Köpeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, mahalle sakinleri polise giderek şikayetçi oldu.

“HAYVANIN ÇIKARDIĞI SESLERİ DUYUNCA ÇIKTIM”

Mahalle sakini Umut Erdener, “Dün akşam yaşandı. Odam parkı görüyor. Önce bir atış sesi duydum, ardından hayvanın can havliyle çıkardığı inleme seslerine dışarı çıktım. Belinden aşağısı tutmuyor. Sürüne sürüne kaçtı. Kimdir nedir diye camlardan baktım kimseyi göremedim. Belki bir tepki alırım diye ağzıma gelen hakareti ettim ama yapan korkak, adi artık adına ne derseniz, yürüdü kaçtı. Peşine gittik bulamadık. Gece dörde kadar hastanesiydi, polisiydi çabaladık. Bakarsanız burası İstanbul’un iyi, güzel bir semti. Apartmanlardan bile atılmış olabilir” dedi.