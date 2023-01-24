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Sokak köpeklerini vuran şahıs tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Deydinler mahallesinde sokak köpeklerini, pompalı tüfekli vurarak birini öldüren diğerini ise yaralayan Jandarma komutanlığı ekiplerince yakalanarak mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalan Okan A. yeniden gözaltına alındı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 00:35
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Sokak köpeklerini vuran şahıs tutuklandı

Sokak köpeklerini vuran şahıs tutuklandı
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Olay, 13 Ocak'ta kırsal Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. O.A.(30) kovaladığı sokak köpeğini tüfekle vurdu. Köpek yaralı halde kaçarken, O.A. ise elindeki tüfeği omuzuna koyarak uzaklaştı. O.A.'nın beyaz renkli köpeği öldürmeden dakikalar önce bir başka köpeği daha vurduğu ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, siyah renkli bir köpeğin, aksayarak şüphelinin yanından geçerek kaçtığı görüldü. Sağ arka bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.

YAKALANDI

Olayın ardından Şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Peşine düşen İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri, şüpheliyi Deydinler Mahallesi'ndeki tarlalık alanda yakaladılar. Yakalanan şüphelinin üst aramasında bir miktar metanfetamin maddesi ele geçirildi.

“TAVUKLARIMI YİYORLARDI”

Şüpheli Okan A.'nın ifadesinde "Köpekler tavuklarımı öldürüyorlardı. O yüzden ateş ettim" dediği öğrenildi. Şüpheli sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

TEKRAR YAKALANDI

Geçtiğimiz cuma günü mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Okan A., Köpeklere ateş etme ve uyuşturucu bulundurma suçlarından bugün yeniden gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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