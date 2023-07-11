Sokak ortasında bıçaklanan hurdacı öldü

İstanbul Kağıthane’de, geçimini hurda toplayarak sağlayan Hikmet Aydoğan (52) sokak ortasında tartıştığı kişilerce bıçaklandı. Aydoğan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sokak ortasında bıçaklanan hurdacı öldü

Olay, Talatpaşa Mahallesi Aydoğan Caddesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet Aydoğan, kaldırımda yürürken karşılaştığı kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi ile tartışmaya başladı. Bir süre devam eden tartışma sırasında, tartıştığı kişiler Aydoğan'ı karnından bıçaklayarak kaçtı. Hikmet Aydoğan'ın kanlar içinde yere yığıldığını gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aşırı kan kaybettiği öğrenilen Aydoğan'ı, ambulansla yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırdı. Hikmet Aydoğan'ın (52) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Hikmet Aydoğan'ın zihinsel engelli olduğu öğrenildi.

kagithanede-sokak-ortasinda-bicaklanan-adam-oldu-yenicag.jpg

kagithanede-sokak-ortasinda-bicaklanan-adam-oldu-yenicag1.jpg

kagithanede-sokak-ortasinda-bicaklanan-adam-oldu-yenicag3.jpg

kagithanede-sokak-ortasinda-bicaklanan-adam-oldu-yenicag4.jpg

kagithanede-sokak-ortasinda-bicaklanan-adam-oldu-yenicag5.jpg

(Kaynak: DHA)

Öne Çıkanlar
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Son Haberler
Angelino Galatasaray'da. Anlaşma sağlandı Spor
Angelino Galatasaray'da. Anlaşma sağlandı
Son Dakika... Erdoğan Biden görüşmesi başladı Güncel
Son Dakika... Erdoğan Biden görüşmesi başladı
Mehmet Ali Erbil'den olay yaratacak cinsellik itirafı Magazin
Mehmet Ali Erbil'den olay yaratacak cinsellik itirafı
İşte içtiğiniz suyla ilgili her şey… Sağlık
İşte içtiğiniz suyla ilgili her şey…
Son Dakika... NATO'dan Ukrayna'ya yeşil ışık Dünya
Son Dakika... NATO'dan Ukrayna'ya yeşil ışık
Bjelica: Petkovic üst düzey bir futbolcu Spor
Bjelica: Petkovic üst düzey bir futbolcu
Hatay’da ev yangını Güncel
Hatay’da ev yangını