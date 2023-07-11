Sokak ortasında bıçaklanan hurdacı öldü

Olay, Talatpaşa Mahallesi Aydoğan Caddesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet Aydoğan, kaldırımda yürürken karşılaştığı kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi ile tartışmaya başladı. Bir süre devam eden tartışma sırasında, tartıştığı kişiler Aydoğan'ı karnından bıçaklayarak kaçtı. Hikmet Aydoğan'ın kanlar içinde yere yığıldığını gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aşırı kan kaybettiği öğrenilen Aydoğan'ı, ambulansla yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırdı. Hikmet Aydoğan'ın (52) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.



Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Hikmet Aydoğan'ın zihinsel engelli olduğu öğrenildi.

(Kaynak: DHA)