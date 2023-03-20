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Sokak ortasında bıçaklı kavga

Denizli’de cadde ortasında tartışan iki grup, gelip geçen araçlara aldırış etmeden birbirlerini acımasızca bıçakladı. Sırtından ve bacağından bıçaklanan genç kanlar içinde yere yığıldı. Bıçaklanan gencin babası ile bir başka kişi de bıçak darbelerinden kaçamadı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 10:42
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Sokak ortasında bıçaklı kavga

Sokak ortasında bıçaklı kavga
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İHA'nın haberine göre, olay, Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Caddesi üzerine karşılaşan ve arasında baba ile oğulun da bulunduğu 4 kişilik grup arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. 

Çıkan tartışmanın ardından bıçakların çekildiği kavga caddeye sıçradı. Burada akan trafiğe aldırış etmeden kavgaya devam eden grupta oğul sırtından ve bacağından, baba ve 1 kişi ise hafif şekilde vücudunun farklı yerlerinden bıçaklandı. 

Olayda yara almayan şüpheli Nail Ö. ve diğer yaralı kaçarken, iki yerinden bıçaklanan oğul kanlar içinde yere yığıldı, babası ise yaralı olarak onun başında bekledi.
İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, olay yerinde bulunan baba oğlu vatandaşların korku dolu gözleri önünde Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. 

Ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarının ardından, kaçan yaralının biri özel hastanede tedavi görürken, Nail Ö. ise saklandığı yerde yakalandı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan grubun bıçakla birbirlerine saldırma anı kameraya yansıdı. Görüntülerde iki grubun gelen geçen araçlara aldırmadan birbirlerini defalarca bıçakladığı anlar yer aldı.

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