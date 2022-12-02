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Sokak ortasında muhtarı öldüren sanığa müebbet hapis

Bolu’da miras tartışması sebebiyle köy muhtarını pompalı tüfekle vurarak öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 18:57
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Sokak ortasında muhtarı öldüren sanığa müebbet hapis

Sokak ortasında muhtarı öldüren sanığa müebbet hapis
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Olay, 18 Haziran 2021’de Bolu’nun Postane Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşması olduğu iddia edilen Sultanbey köyü muhtarı Necati Alıcı, Postane Caddesi üzerinde tartıştığı kuzeni Zeki G. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Kanlar içerisinde yerde kalan Alıcı, karnına isabet eden kurşunlarla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Alıcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 18 aydır tutuklu yargılanan Zeki G., Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde tekrardan hakim karşısına çıktı. Görülen dava neticesinde mahkeme heyeti, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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