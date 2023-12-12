Sokak ortasında silahlı kavga

Silahlı kavga, Ulukavak Mahallesi Söğütlüevler 15. Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde İ.T. ile M.K. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine İ.T. üzerinde bulundurduğu tabanca ile M.K.’nin bacağına ateş ederek yaraladı.

Yaralı M.K. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Silahla yaralama olayını gerçekleştiren İ.T. ise suç aleti tabanca ile olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.