Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi tutuklandı

Batman’da sokak ortasında tartıştığı Ferhat Uçar’ı tabancayla vurarak öldüren V.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi tutuklandı


Olay, 30 Temmuz’da Ziya Gökalp Mahallesi Gülistan Caddesi'nde meydana geldi. V.Y. ile Ferhat Uçar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada V.Y., yanındaki tabancayla Ferhat Uçar'a ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uçar, kurtarılamadı. Ferhat Uçar'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, V.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. V.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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