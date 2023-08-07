7 bela Taner Beyoğlu’nda öldürüldü. Polisli ilaçlı meyve suyu ile uyutup hastaneden kaçmıştı

İstanbul Beyoğlu'nda motosikletten ateş edilerek öldürülen kişinin, '7 bela Taner' olarak bilinen Taner Şanlı olduğu ortaya çıktı. Bir çok olaya karışan Şanlı son olarak polisi ilaçlı meyve suyu ile uyutup hastaneden kaçmasıyla gündeme gelmişti.

KAYNAK: DHA
7 bela Taner Beyoğlu’nda öldürüldü. Polisli ilaçlı meyve suyu ile uyutup hastaneden kaçmıştı

Olay, saat 02.00 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Yol kenarında bekleyen '7 bela Taner' olarak bilinen Taner Şanlı (36) ve Berat Demir'e motosikletle gelen kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırı sonrası vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Saldırı sırasında park halindeki bir otomobile de kurşun isabet ettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şanlı hayatını kaybederken, diğer Demir'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Adli Tıp Kurumu önüne gelen eşi uzun süre sinir krizi geçirdi.

8 SENE ÖNCE CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Taner Şanlı'nın, 8 sene önce 2015 yılında cezaevinden firar ettiği, cezaevinde yatan düşmanının iki kardeşini ayaklarından vurduğu, Beyoğlu'nda kendisine çarpan bir kişiyi bıçaklayıp kaçtığı, olaylardan iki hafta sonra Tarlabaşı'nda saldırıya uğrayıp yaralandığı öğrenildi.

POLİSİ İLAÇLI SU İLE UYUTUP HASTANEDEN KAÇMIŞTI

Yaralanan Şanlı, yine 2015 yılında sahte kimlik ile hastaneye yatmış, kimliğini tespit edilince eşi tarafından ilaçlı meyve suyu ikram ettiği polisleri uyutup kaçmıştı. Şanlı daha sonra Bağcılar'da bir baskında eşiyle birlikte yakalanmıştı.

beyoglundaki-cinayet-7-bela-taner-olduruldu-yenicag.jpg

beyoglundaki-cinayet-7-bela-taner-olduruldu-yenicag1.jpg

beyoglundaki-cinayet-7-bela-taner-olduruldu-yenicag2.jpg

beyoglundaki-cinayet-7-bela-taner-olduruldu-yenicag4.jpg

beyoglundaki-cinayet-7-bela-taner-olduruldu-yenicag5.jpg

beyoglundaki-cinayet-7-bela-taner-olduruldu-yenicag6.jpg

İlgili Haberler
Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti. Daha 38 yaşındaydı
Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi tutuklandı
Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi tutuklandı
Beşiktaş'taki cinayetin detayları ortaya çıktı. İntikam için ateş açtı
Çorum'da kadın cinayeti
Öne Çıkanlar
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Son Haberler
Sabiha Gökçen’de rekor yolcu sayısı Ekonomi
Sabiha Gökçen’de rekor yolcu sayısı
Burkina Faso ve Mali, Nijer'e heyet gönderiyor Dünya
Burkina Faso ve Mali, Nijer'e heyet gönderiyor
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
İngiltere Nijerya maçında inanılmaz olay. Hakem tekrar etmek zorunda kaldı Spor
İngiltere Nijerya maçında inanılmaz olay. Hakem tekrar etmek zorunda kaldı
Yılın son çeyreğinde şansı dönecek 5 burç açıklandı. Cepleri para dolacak Yaşam
Yılın son çeyreğinde şansı dönecek 5 burç açıklandı. Cepleri para dolacak
Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türk turizmine büyük darbe. Rus turistlerin çoğunu onlar kaptı Ekonomi
Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türk turizmine büyük darbe. Rus turistlerin çoğunu onlar kaptı