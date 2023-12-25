Sokak röportajında Atatürk hakkında beyin yakan ifadeler. Başımıza ne geliyorsa böyleleri yüzünden geliyor

Sokak Gazetesi isimli YouTube kanalı yaptığı sokak röportajında yoldan geçen bir vatandaşa "Atatürk karşınızda olsa ona demek istersiniz?" sorusunu yöneltti.

Şahsın verdiği yanıt ise sosyal medyada tepki çekti.

Atatürk'ü kınadığını ve yaptıklarını benimsemediğini belirten şahıs röportajda "Elif, Ba'yı alfabeden kaldırdığı için onu kınıyorum. Yaptıklarını zerre kadar benimsemiyorum. Eğer ki benim evlatlarım şu an Kuranı Kerim'i bilmiyorsa, Latin alfabesi yüzündendir. Alimleri astırdığı için onu kınıyorum. O dini tamamen reddetti. Bir tane secde ederken hiçbir şekilde resmi yok. Allah-u Teala günahlarını af eylesin. Allah-u Teala'nın dostları dostumuz, düşmanı düşmanımızdır." ifadelerini kullandı.