Sokak röportajında bir "ALMANCI" Kurtuluş Savaşı için senaryo dedi, tepki topladı

Sokak röportajında bir Almancı önce genç nesil hakkında "Tarihlerini bilemezler" dedi. Rastgele durdurulan bir genç tarihle ilgili sorulara doğru cevap verdi. Adamın kendisine Kurtuluş Savaşı sorulunca "Kurtuluş Savaşı'nın gerçek olduğuna mı inanıyorsun?" dedi