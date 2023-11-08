Sokak röportajında bir vatandaş A Haber'i tiye aldı: Sade pilav yerken Ayasofya'nın açıldığını düşünüyorsun et yemeği gibi geliyor

Sokak röportajında bir vatandaş A Haber'i tiye aldı. Video kısa sürede gündem oldu
"Az önce sade pilav yedim. Onu yerken Ayasofya'nın açıldığını düşünüyorsun et yemeği gibi geliyor.
TOGG'umuz var, binemesek de var yani..."
Sokak röportajında bir vatandaş A Haber'i tiye aldı. Video kısa sürede gündem oldu"Az önce sade pilav yedim. Onu yerken Ayasofya'nın açıldığını düşünüyorsun et yemeği gibi geliyor."
Sokak röportajında bir vatandaş A Haber'i tiye aldı. Video kısa sürede gündem oldu
"Az önce sade pilav yedim. Onu yerken Ayasofya'nın açıldığını düşünüyorsun et yemeği gibi geliyor.
TOGG'umuz var, binemesek de var yani..."